नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Afghanistan Team First Ever ODI Series Win Against Bangladesh BAN vs AFG। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर अपनी लाज बचाई। इस सीरीज को अफगानिस्तान ने 2-1 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया। बता दें कि ये पहली बार रहा जब वनडे सीरीज में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराया है।

दरअसल, चट्टोग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान (BAN vs AFG) के बीच तीसरा वनडे मैच खेला गया। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 45.2 ओवर में 126 पर ऑलआउट हो गई। टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन अजमतउल्लाह ओमरजाई (56) ने बनाए। उनके अलावा हशमतुल्लाह शाइदी ने 22 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबादज 15 रन भी नहीं बना सका।

इस तरह 127 रन का पीछा करते हुए बांग्लादेश टीम ने 23.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया। टीम की तरफ से लिटन कुमार दास ने 53 रन नाबाद पारी खेली। शाकिब अल हसन ने 39 रन बनाए और मो. तौगीद ने 22 रन की पारी खेली। भले ही तीसरा वनडे मैच अफगानिस्तान जीत नहीं पाई हो, लेकिन वनडे सीरीज अफगान टीम के नाम रही। अफगान टीम ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया।

.@BCBtigers emerged victorious in the third and final match of the three-match ODI series by 7 wickets. However, Afghanistan had already won the first two games and took the series 2-1, marking the first time they have won a series in 🇧🇩.

