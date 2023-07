नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। बांग्लादेश और अफगानिस्तान (BAN vs AFG 2nd ODI) के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच चटगांव में खेला गया। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 142 रन से हराकर इतिहास रच दिया। अफगानिस्तान ने पहली बार बांग्लादेश में कोई सीरीज जीती है। हशमतुल्लाह शाहिदी के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान ने तीन मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ली है।

मैच के बारे में बात करते हुए लिटन दास ने टॉस के दौरान फैसला किया और पहले फील्डिंग करेंगे। इसके बाद अफगानिस्तान की रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान (Rahmanullah Gurbaz and Ibrahim Zadran) की सलामी जोड़ी ने रिकॉर्ड साझेदारी की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 256 रन की साझेदारी की। केवल 89 गेंद में गुरबाज और जादरान ने मिलकर 100 रन की साझेदारी की, जिसने अफगानिस्तान को बड़ा स्कोर बनाने में मदद मिली।

