नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। सनराइजर्स हैदराबाद को राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफजब आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 5 रन की दरकार थी, तब अब्‍दुल समद ने हवाई शॉट खेला और लांग ऑफ पर जोस बटलर ने कैच पकड़ा। राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीम जीत का जश्‍न मनाने लगी और समद नॉन स्‍ट्राइकर्स छोर की तरफ बढ़ चुके थे। तब उन्‍होंने देखा कि अंपायर ने अपना हाथ बढ़ाकर नो बॉल का इशारा किया।

यही बात अब्‍दुल समद ने प्रसारणकर्ता से बातचीत में कही। उन्‍होंने कहा, ''हमें एहसास हुआ कि यह नो बॉल है। तब तक हम क्रॉस कर चुके थे और मैंने मार्को यानसेन को वापस आने के लिए कहा।'' एक फैन ने वीडियो शेयर किया, जिसमें अंपायर के फ्री-हिट सिगनल देने से पहले बल्‍लेबाज अपनी क्रीज की तरफ दोबारा दौड़े। मगर क्‍या इसका मतलब यह है कि समद समय पर अपनी क्रीज की तरफ नहीं पहुंचे। वो शायद आखिरी गेंद पर स्‍ट्राइक पर नहीं होते। फिर भी उन्‍होंने मैच विजयी छक्‍का जमाया।

अब्‍दुल समद नो बॉल पर आउट होने के बाद दोबारा स्‍ट्राइक पर कैसे आए। इस बात को आईपीएल अंपायर ने आसानी से समझाया। अंपायर ने इंडियन एक्‍सप्रेस से बातचीत में कहा, ''समद का दोबारा जल्‍दी से क्रॉस करने का इससे कोई वास्‍ता नहीं। वो नो बॉल थी और एक बार फील्‍डर गेंद पकड़ ले तो यह डेड बॉल कहलाती है। नए नियमों के मुताबिक अगर दोनों बल्‍लेबाज वैद्य गेंद पर कैच लेने से पहले क्रॉस कर चुके हो तो क्रीज पर आने वाला नया बल्‍लेबाज स्‍ट्राइक का सामना करेगा। वो गेंदबाजी छोर पर नहीं खड़ा होगा।''

