नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2023 के पहले क्वालिफायर मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की भिडंत गुजरात टाइटंस के साथ हो रही है। हार्दिक ने टॉस जीतकर सीएसके को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया है। चेपॉक में हो रहे इस अहम मुकाबले में गुजरात ने सीएसके के खिलाफ बड़ा दांव चला है। टीम ने प्लेइंग इलेवन में युवा तेज गेंदबाज दर्शन नालकंडे को शामिल किया है, जो डिफेंडिंग चैंपियन के लिए डेब्यू कर रहे हैं।

दर्शन नालकंडे विदर्भ की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। लिस्ट-ए क्रिकेट में दर्शन अब तक खेले 21 मैचों में 34 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। टी-20 क्रिकेट का फॉर्मेट दर्शन नीलकंडे को काफी रास आता है। 34 टी-20 मैचों में दर्शन 57 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि दर्शन ठीक-ठाक बल्लेबाजी भी करने में सक्षम हैं। लिस्ट-ए क्रिकेट में वह 21 मैचों में 269 रन बना चुके हैं, तो टी-20 में उनके नाम 85 रन दर्ज हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में 30 गेंदों में 56 रन की विस्फोटक पारी खेलकर दर्शन पहली बार नजर में आए थे।

दर्शन नालकंडे को साल 2019 में पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। हालांकि, साल 2019 और 2020 में उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। हालांकि, आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले पंजाब ने दर्शन को रिटेन किया था। गुजरात टाइटंस ने दर्शन को 20 लाख के बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल किया है।

Drama Drama.😬 Darshan Nalkande removed Ruturaj Gaikwad in his very first over, but it was ruled a no-ball a few seconds later. From the highs of joy to the lows of despair, all in one ball. #CSKvsGT #IPL2023 pic.twitter.com/Ap2Igif1nJ