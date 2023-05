नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल के16वें सीजन का आखिरी लीग मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने विराट कोहली के नाबाद 101 रनों की शतकीय पारी के दम पर 198 रन का स्कोर बनाया। कोहली आईपीएल में लगातार दो शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। कोहली के शतक के बाद पूर्व क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश दिए।

गौरतलब हो कि कोहली का आईपीएल 2023 में लगातार दूसरा शतक है। कोहली के शतक जड़ने के बाद उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा समेत, चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद हर एक फैंस ने कोहली की इस पारी का अभिवादन किया है। आरसीबी के लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर आरसीबी को आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचना है तो यह मैच जीतना है।

फैंस ने दी कोहली को बधाई

दूसरी ओर विराट कोहली ने आरसीबी के लिए इस मस्ट विन मुकबले में 61 गेंद पर 101 रन की नाबाद पारी खेली। साथ ही टीम का स्कोर 200 के करीब पहुंचाया। बता दें कि कोहली ने अपनी पारी के दौरान 13 चौके और 1 छक्का लगाया। फैंस ने कोहली के शतक पर उन्हें बधाई दी।

यहां देखे कोहली के शतक के बाद फैंस के रिएक्शन

𝗨𝗡𝗦𝗧𝗢𝗣𝗣𝗔𝗕𝗟𝗘 🫡 Back to Back Hundreds for Virat Kohli in #TATAIPL 2023 👏🏻👏🏻 Take a bow 🙌 #RCBvGT | @imVkohli pic.twitter.com/p1WVOiGhbO — IndianPremierLeague (@IPL) May 21, 2023

King Virat Kohli what a knock bhaiya. back to back 💯 @imVkohli 👑💯🔥🔥🙌🏻 pic.twitter.com/XQCzWUmAhi — Yashasvi Jaiswal (@ImJaiswal_19) May 21, 2023

Great back to back 100s by @imVkohli 💯🔥 King for a reason 👑 #RCBvsGT — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 21, 2023

The Myth, The Man, The Legend back to back century for King Kohli 💪🔥🔥 pic.twitter.com/HCVH6OQUYW — Sameer (@agonyofsameer) May 21, 2023

Just at the right time, 👑 Kohli goes in zone, looked in rhytm, meant business. Back to back 💯👌👌 @imVkohli — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 21, 2023

Back to back 💯 for GOAT @imVkohli it’s a Privilage to witness and call his batting… pic.twitter.com/uTHsMadiQs — Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 21, 2023