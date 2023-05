नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेऑफ में पहुंचने की आखिरी उम्मीद को भी सोमवार की रात चकनाचूर कर दिया। एकतरफा मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन ने हैदराबाद को 34 रन से हराते हुए टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गुजरात से मिले 189 रन के लक्ष्य के जवाब में एसआरएच की टीम 9 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी।

टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 188 रन लगाए। टीम की ओर से शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जमाया। गिल ने 58 गेंदों में 101 रन की तूफानी पारी खेली। वहीं, साई सुदर्शन ने 47 रन का योगदान दिया।

Presenting the first team to qualify for the #TATAIPL playoffs! #GTvSRH

सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो एकबार फिर देखने को मिला। 189 रन के लक्ष्य के जवाब में हैदराबाद की टीम 9 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी। टीम की ओर हेनरिक क्लासेन ने अकेले लड़ाई लड़ी और उन्होंने 64 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि, उनको बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका।

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेऑफ में खेलने की आखिरी उम्मीद को गुजरात के तीन खिलाड़ियों ने मिलकर तोड़ा। शुभमन गिल ने पहले बल्ले से जमकर तबाही मचाई और 58 गेंदों पर 101 रन की विस्फोटक पारी खेली। गिल की सेंचुरी के बूते गुजरात बड़े टोटल तक पहुंचने में सफल रही।

. @ShubmanGill smashed a sparkling ton against #SRH and bagged the Player of the Match award 👏🏻👏🏻 @gujarat_titans clinch a 34-run win 👌🏻👌🏻

गिल की आंधी के बाद नई गेंद से मोहम्मद शमी हैदराबाद के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। शमी ने एसआरएच के चार बल्लेबाजों को चलता किया, जिसमें एडम मार्करम और हेनरिक क्लासन का बड़ा विकेट भी शामिल रहा।

For his spectacular four-wicket haul in Ahmedabad, @MdShami11 becomes our 🔝 performer from the second innings of the #GTvSRH clash in the #TATAIPL 👌🏻👌🏻

A look at his bowling summary 🔽 pic.twitter.com/rDJbb2gf4t