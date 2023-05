नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल के आखिरी लीग मुकाबले में दो शतकीय पारी खेली गई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से विराट कोहली ने नाबाद 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली गई। वहीं, गुजरात टाइटंस की ओर से शुभमन गिल ने नाबाद 104 रन की नाबाद पारी खेली। दिलचस्प बात है कि शुभमन की शतकीय पारी ने विराट कोहली की सैंचुरी पर पानी फेर दिया।

इस हार के साथ इस सीजन आरीसीबी का सफर भी समाप्त हो चुका है। इस हार ने आरीसीबी फैंस का दिल तोड़ दिया। हालांकि, गुस्से में सोशल मीडिया पर तथाकथित आरसीबी फैंस ने शुभमन गिल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, शुभमन की बहन शाहनील को भी ट्रोल किया गया।

शाहनील ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर क्या था, जिसमें वो इकाना स्टेडियम में मौजूद नजर आ रही हैं। इस पोस्ट पर कई लोगों ने आपत्तिजनक कमेंट्स किए।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रोल करने वालों की जमकर खिंचाई भी कर डाली।

Look at the tweets today for Shubhman Gill and his sister. Man this is why I hated when Kohli - Anushka pardoned that "IIT graduate" who gave physical assault threat to vamika. Some of these guys need to be behind bars and careers ruined. He should have been made an example to stop all this.

Some of the sick kohli fans abusing Gill & his family(especially his sister)

This toxicity and the negative energy creates by these sk called fans is also one reason for the king to not see the light🏃

GILL is the Future superstar of Indian cricket❤

Agree or CRY forever sickos pic.twitter.com/8TYLG2LwTI