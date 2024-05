Shah Rukh Khan ने KKR के चैंपियन बनते ही लगाए 'CSK-CSK' के नारे, आग की तरह इंटरनेट पर फैला VIDEO

दरअसल, केकेआर की जीत के बाद जब शाहरुख खान स्टेडियम का चक्कर लगाकर फैंस को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद कह रहे थे तो उस वक्त स्टेडियम में बैठे फैंस सीएसके-सीएसके के नारे लगाने लगे। सीएसके-सीएसके नारे को सुनने के बाद भी शाहरुख खान नाराज नहीं हुए और वह उन फैंस के साथ मिलकर सीएसके-सीएसके के नारे लगाने लगे। उनका ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

उनका वीडियो अब आग की तरह इंटरनेट पर फैल रहा है। वायरल वीडियो में एक यूजर ने रिएक्ट किया कि किंग खान ने तो दिल जीत लिया। दूसरे यूजर ने लिखा कि उन्हें अच्छे से पता है कि चेपॉक का मैदान सीएसके के लिए है और लोगों को सीएसके का नाम सुनना पसंद है, हालांकि सीएसके फाइनल में नहीं पहुंच पाई।

यह भी पढ़ें: T20 World Cup 2024 से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में खिलाड़ियों की कमी, कप्‍तान मिचेल मार्श हैं चिंतित

आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला जैसे ही कोलकाता की टीम ने अपने नाम किया वैसे ही शाहरुख खान ने अपनी पत्नी गौरी खान को सबसे पहले गले लगाया और फिर उन्हें किस कर लिया। शाहरुख ने काफी देर तक गौरी को सीने से लगाकर रखा। केकेआर का 10 साल बाद खिताब जीतने के बाद शाहरुख खान और गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस कपल के बच्चे अब्राहम, आर्यन और सुहाना भी मैदान पर मौजूद थे।

यह भी पढ़ें: IPL 2024 Final: ‘केकेआर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है…’, सचिन-युवराज सहित इन दिग्गजों ने फिल्मी अंदाज में टीम को दी बधाई

Shah Rukh Khan chanting "CSK, CSK, CSK" with the fans at Chepauk after the final. 💛 [AKDFA Official Instagram]

- This is beautiful gesture by SRK.pic.twitter.com/EBxfLaWeff— Johns. (@CricCrazyJohns) May 27, 2024