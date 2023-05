नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के कप्तान संजू सैमसन ने गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए यशस्वी जायसवाल और युजवेंद्र चहल दोनों की सराहना की। दोनों खिलाड़ियों ने गुरुवार रात केकेआर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। केकेआर पर प्‍लेऑफ से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है।

चहल के नाम खास रिकॉर्ड-

एक तरफ जहां जायसवाल ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अब तक के सबसे तेज अर्धशतक जमाया (13 गेंदों में 50 रन), वहीं, दूसरी तरफ चहल केकेआर के कप्तान नितीश राणा को आउट करके आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बात करते हुए आरआर के कप्तान ने अपनी राय व्यक्त की है।

जायसवाल की पारी पर बोले सैमसन-

सैमसन ने जायसवाल की पारी के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे आज कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ गेंद पर बल्ला रखने की जरूरत थी और उसे खेलते हुए देखना था। हम अब इस तरह का खेल देखने के आदि हो गए हैं। यहां तक कि गेंदबाज भी जानते हैं कि जायसवाल पावरप्ले में कैसे जाते हैं और उन्हें पावरप्ले में बल्लेबाजी करने में मजा आता है।

चहल को लेजेंड का टैग देने का समय-

सैमसन ने चहल की गेंदबाजी की प्रशंसा करते हुए आगे कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें लेजेंड का टैग देने का समय है। उन्हें टीम में पाकर हम चहल के आभारी हैं। उन्हें (चहल) कुछ कहे बिना बस हाथ में गेंद दे दो और वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वे डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं। एक कप्तान के रूप में वे मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हैं।

