IPL 2024 Final: ‘केकेआर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है…’, सचिन-युवराज सहित इन दिग्गजों ने फिल्मी अंदाज में टीम को दी बधाई

KKR के IPL चैंपियन बनते ही इन दिग्गजों ने फिल्मी अंदाज में टीम को दी बधाई

सचिन तेंदलुकर ने केकेआर को दी जीत की बधाई (Sachin Tendulkar Reacts to KKR Win)

केकेआर ने क्या लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके बैटर्स ने अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी, लेकिन टूर्नामेंट के बाद के चरणों में गेंदबाजों ने महफिल लूटी। फाइनल में उनके बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। विकेट लिए और रन चेज को उन्होंने आसान बना दिया। अपनी फ्रेंचाइजी के लिए तीसरी ट्रॉफी जीतने पर सभी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बधाई। सचिन ने अपने ट्वीट में गौतम गंभीर और शाहरुख खान को टैग किया।

What a consistent performance by @KKRiders! Their batters started the campaign with a bang, but it was the bowlers who took centre stage during the latter stages of the tournament. All their bowlers chipped in tonight, taking wickets and making the run chase relatively easy.… pic.twitter.com/2dqjRS4KR6— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 26, 2024

वीरेंद्र सहवाग ने फिल्मी अंदाज में केकेआर को दी बधाई (Sehwag Reacts after KKR Won Title)

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने केकेआर को फिल्मी अंदाज में आईपीएल 2024 का खिताब जीतने की बधाई दी। सहवाग ने एक्स पर लिखा कि केकेआर को तीसरा खिताब जीतने की बधाई। जैसा कि शाहरुख खान ने कहा कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। खास क्रैडिट श्रेयस अय्यर को जाता है, जिन्होंने बेहतरीन कप्तानी की। कप्तानी ही नहीं, बल्कि फील्डिंग और उनके प्लान भी सारे सफल रहे। ये देखकर अच्छा लगा कि पहले नेहरा जी और अब गौतम गंभीर ने मेंटर बनकर टीम को खिताब जिताया। वेल डन टीम

Many congratulations @KKRiders on a 3rd IPL title. As @iamsrk says, Kisi cheez ko dil se chaho toh poori kaaynat use tumse milaane ki koshish mein lag jaati hai. Special credit to @ShreyasIyer15 for leading the side brilliantly in the field and executing the plans so well. Its… pic.twitter.com/AE7Cs1Wi9v — Virender Sehwag (@virendersehwag) May 26, 2024 युवराज सिंह ने केकेआर के आईपीएल 2024 का खिताब जीतने पर क्या कहा?

युवराज सिंह ने अपने एक्स पर लिखा कि केकेआर को आईपीएल के 17वें सीजन का चैंपियन बनने पर बधाई। पूरा सीजन केकेआर का प्रदर्शन कमाल का रहा। हैदराबाद क टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आज जिस टीम ने कमाल किया वो विनर बनी। स्पेशल शूटआउट गौतम गंभीर के लिए क्योंकि जिन्होंने बिना किसी डर के कमाल की मेंटरशिप की और सभी के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान ने आज सिनेमा और क्रिकेट दोनों ही जीत लिया।

Congratulations to @KKRiders on being crowned @IPL 2024 champions 🏆 They've been the standout team all thru the season. Kudos to @SunRisers for a stellar run - but the better team prevailed today. Special shoutout to @GautamGambhir for his fearless mentorship, and to the King of…— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 26, 2024

KKR ❤️ won it like a Don 💥💥💥💥 @KKRiders congratulations KING KHAN and whole KKR family .. Kehna padega KKR ko pakadna mushkil hi nahi Namunkin hai @iamsrk What a Team. In the end Ammi KKR ❤️❤️❤️ 🏆— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 26, 2024

Congrats to the best team and deserving champion of #IPL2O24 @KKRiders. Well done @SunRisers for an exceptional season as well. @iamsrk bhai party pathan ke ghar pe hai ya Chennai mein?— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) May 26, 2024