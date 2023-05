नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जयपुर में मुकाबला खेला गया। बैंगलोर ने राजस्थान को 112 रन से करारी शिकस्त दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान 59 रन पर ऑल आउट हो गई। यह आईपीएल इतिहास तीसरा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले साल 2017 में केकेआर के खिलाफ आरसीबी मात्र 49 रन पर ऑल आउट हो गई थी। राजस्थान की शर्मानाक हार पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 171 रन बनाए। फॉफ डु प्लेसिस और मैक्सवेल ने अर्धशतकीय पारी खेली। अनुज रावत ने 11 गेंदों पर 29 रन की शानदार कैमियो पारी खेली। वहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान 10.3 ओवर में सिर्फ 59 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हेटमायर ने सर्वाधिक रन बनाए। इस बड़ी जीत से बैंगलोर ने अपना नेट रन रेट सही किया है। साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को जिंदा रखा है।

आईपीएल के इतिहास में यह तीसरा सबसे छोटा स्कोर रहा। इससे पहले आरसीबी ने 2017 में कोलकाता के खिलाफ मात्र 49 रन पर सिमट गई थी। साल 2009 में आरसीबी के ही खिलाफ राजस्थान महज 58 रन पर सिमट गई थी। क्रिकेट फैंस राजस्थान की बल्लेबाजी से हैरान रह गए। मैच के बाद आरसीबी के फैंस ने मजेदार मीम्स शेयर किए।

RR will look back at those close margin losses and wonder, it was just matter of 2 balls😬.

It's repeat of 2014 season for RR, winning 5/6 and then losing out on playoffs spot. #RRvsRCB