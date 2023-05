नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। कोलकाता नाइट राइडर्स भले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई, लेकिन आईपीएल 2023 को रिंकू सिंह की तूफानी बैटिंग के लिए याद रखा जाएगा। रिंकू इस सीजन नए फिनिशर बनकर उभरे और केकेआर के बैटर ने अपनी विस्फोटक बैटिंग से हर किसी को अपना कायल बनाया।

आईपीएल 2023 के 68वें मैच में लखनऊ के खिलाफ रिंकू के बल्ले से एक और ताबड़तोड़ पारी निकली। हालांकि, इस बार रिंकू अपनी पूरी जान झोंकने के बावजूद केकेआर को जीत नहीं दिला सके। मैच के आखिरी ओवर में रिंकू ने 19 रन कूटे और जीत सिर्फ एक रन दूर रह गई।

177 रन के लक्ष्य का पीछा केकेआर ने धमाकेदार अंदाज में किया और पहले विकेट के लिए वेंकटेश अय्यर और जेसन रॉय ने 61 रन जोड़े। हालांकि, इसके बाद शुरू हुआ लगातार विकेट गिरने का सिलसिला और 120 के स्कोर पर केकेआर की आधी टीम पवेलियन लौट गई। आउट होने वाले बल्लेबाजों में आंद्र रसेल का भी नाम था।

Rinku Singh remained unbeaten and kept #KKR's hopes alive once again till the end with a gutsy finish 👏🏻👏🏻#TATAIPL | #KKRvLSG

Sit back and relive his knock here 🎥🔽https://t.co/qMzehvqMKn