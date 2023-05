नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2023 के 63वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ हो रहा है। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 177 रन लगाए हैं। लखनऊ की पारी के दौरान रोहित की पलटन के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, टीम के नए पोलार्ड माने जा रहे टिम डेविड फील्डिंग के दौरान बुरी तरह से चोटिल हो गए हैं।

दरअसल, लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी के 20वें ओवर की आखिरी बॉल को मार्कस स्टोइनिस ने लॉन्ग-ऑन की तरफ खेला। वहां पर फील्डिंग कर रहे टिम डेविड ने सिक्स के लिए जाती गेंद को हवा में छलांग लगाते हुए रोकने का प्रयास किया। हालांकि, टिम डेविड छक्का रोकने में नाकाम रहे और खुद को भी चोटिल करवा बैठे। हवा में उछलने के बाद जब टिम डेविड नीचे की ओर गिरे, तो उनका सिर जमीन पर बेहद जोर से लगा। मुंबई का स्टार बल्लेबाज काफी देर तक जमीन में पड़ा रहा और वह दर्द में भी नजर आए।

Tim David did some damage to himself while going for a catch on the last ball of the innings. I hope he's good to go & give his best in batting, if required.