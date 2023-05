नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2023 में 67वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 77 रन से शिकस्त दे दी। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। भले ही यह मुकाबला दिल्ली में खेला जा रहा था, लेकिन अरुण जेटली स्टेडियम में चारों ओर येलो आर्मी के फैंस दिखाई दे रहे थे।

इस मैच में टॉस के दौरान स्टैंड में मौजूद दर्शक लगातार धोनी-धोनी के नारे लगा रहे थे। टॉस जीतने के बाद धोनी ने कहा कि वो बैटिंग करेंगे लेकिन कमेंटेटर डैनी मॉरिसन उस बात को सुन नहीं सके। इसके बाद मॉरिसन ने इशारों के जरिए माही से पूछा कि वो क्या करना चाहेंगे, जिसका जवाब माही ने भी इशारों से दिया।

टॉस के दौरान माही के फैंस के इस प्यार को देखकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रया साझा की है।

The Roar for MS Dhoni at the toss time at Delhi.

For the last time MS Dhoni will be there for the toss at the league stage of IPL being the leader of CSK 🥺💛#MSDhoni #CSKvsDC pic.twitter.com/D3whVaIvpi