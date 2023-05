नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Mother's Day 2023 Virat Kohli Wishes His Mother Saroj Happy Mother's Day IPL 2023। आज यानी 14 मई 2023 को पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है। इस खास मौके पर एक्टर्स से लेकर क्रिकेटर्स तक, हर कोई सोशल मीडिया के जरिए अपनी मां के लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दे रहा हैं।

इस कड़ी में भारतीय क्रिकेटर्स विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर से लेकर शिखर धवन और कई खिलाड़ियों ने अपनी मां को एक खास मैसेज समर्पित किया। आइए इस आर्टिकल के जरिए दिखाते हैं किस क्रिकेटर्स ने क्या पोस्ट किया है?

दरअसल, मदर्स डे के खास मौके पर सभी क्रिकेटर्स ने अपनी मां को याद करते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) का पोस्ट काफी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि किंग कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा की मां और अपनी मां सरोज की तस्वीरें शेयर कर उन्हें विश किया है।

विराट ने मां के रूप में अपनी पत्नी अनुष्का की और अपनी बेटी की तस्वीर सबसे पहले शेयर की हैं। इस तस्वीर में उनका चेहरा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये तस्वीर फैंस का दिल छू रही है। इसके बाद उन्होंने अनुष्का की और अपनी मां की तस्वीरें भी शेयर की और कैप्शन में लिखा ''हैप्पी मदर्स डे।''

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने मदर्स डे के मौके पर अपनी मां की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपनी मां के पैर छुते हुए नजर आ रहे है। सचिन ने कैप्शन में लिखा - आई की जगह कोई नहीं ले सकता है आई सिर्फ आई है...

Happy Mother’s Day to my beautiful Mumma! Your unconditional love is what nousrishes me and all of us, and keeps us going. Love you ❤️ pic.twitter.com/Ca3LRm5t1v