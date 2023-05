नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Suryakumar Yadav Sensational Six Surprised Sachin Tendulkar Video Viral IPL 2023। मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने वानखेड़े स्टेडियम में अपने आईपीएल करियर का पहला शतक ठोक दिया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ पारी की आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर दमदार शतकीय पारी खेली।

उनकी तूफानी पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सूर्या 19वें ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसे देखकर डगआउट में बैठे सचिन तेंदुलकर भी हैरान रह गए।

दरअसल, वायरल वीडियो मुंबई टीम की पारी के 19वें ओवर का है, जिसमें सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) मोहम्मद शमी की गेंद पर शानदार फ्लिक करते हुए शॉट थर्ड मैन की तरफ एक छक्का जड़ते हुए नजर आ रहे है। इस गेंद पर सूर्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह स्कूप शॉट खेलेगे, लेकिन उन्होंने हवाई शॉट खेला। यह उन कई शॉट्स में से एक था जिसने फैंस को हैरान कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी डग-आउट से इस शॉट को देख हक्के-बक्के रहे। सचिन ने शॉट की नकल भी की। इस दौरान पीयूष चावला उनके बगल में बैठे थे।

How do you hit a cover drive but get it over third man for six?

We watched SKY do it here and still can't understand. What about you? 😵‍💫#IPLonJioCinema #MIvGT pic.twitter.com/kg9QU7jxuW