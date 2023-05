नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। पंजाब किंग्‍स के युवा विकेटकीपर बल्‍लेबाज जितेश शर्मा ने बुधवार को आईपीएल 2023 के 46वें मैच में नाबाद 49 रन की उम्‍दा पारी खेली। जितेश शर्मा के आईपीएल करियर की यह सर्वश्रेष्‍ठ पारी रही। दाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने केवल 27 गेंदों में पांच चौके और दो छक्‍के की मदद से नाबाद 49 रन बनाए। 29 साल के जितेश शर्मा की पारी की जमकर तारीफ हो रही है।

बता दें कि जितेश शर्मा ने लियाम लिविंगस्‍टोन (82*) के साथ चौथे विकेट के लिए 119 रन की अविज‍ित शतकीय साझेदारी की। जितेश शर्मा की पारी ने फैंस का दिल जीता। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मांग की है कि जितेश को जल्‍द ही भारतीय टीम में मौका मिले। जितेश शर्मा को आईपीएल में सर्वश्रेष्‍ठ फिनिशर्स में से एक माना जा रहा है और उन्‍हें ऋषभ पंत के आदर्श विकल्‍प के रूप में देखा जा रहा है।

भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्‍त्री ने जितेश शर्मा को आईपीएल की खोज बताया और कहा कि वो जल्‍द ही भारतीय टीम में जगह पाएंगे। ध्‍यान दिला दें कि जितेश शर्मा और लियाम लिविंगस्‍टोन की शानदार पारियों की बदौलत पंजाब किंग्‍स ने मुंबई के सामने जीत के लिए 215 रन का लक्ष्‍य रखा है। पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 214 रन बनाए।

यहां देखें जितेश शर्मा के लिए आए सोशल मीडिया रिएक्‍शंस:

Jitesh Sharma as a keeper-batter is the nearest we have after Rishabh Pant, in terms of batting abilities.

If we don't include him in the national squad as early as possible, it will be India's loss, more than his.#IPL2023