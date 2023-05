नई दिल्‍ली, स्‍पोर्ट्स डेस्‍क। भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच 7 जून से लंदन के द ओवल मैदान में विश्‍व टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। बीसीसीआई ने सोमवार को केएल राहुल के रिप्‍लेसमेंट के रूप में ईशान किशन को शामिल किया। इसके अलावा मुकेश चौधरी, सूर्यकुमार यादव और रुतुराज गायकवाड़ को स्‍टैंडबाई खिलाड़ी बनाया गया है।

ध्‍यान दिला दें कि आईपीएल के दौरान लखनऊ सुपरजायंट्स के कप्‍तान केएल राहुल को बाउंड्री लाइन पर चोट लग गई थी। इसके बाद केएल राहुल ने खुद ही डब्‍ल्‍यूटीसी फाइनल से अपने आप को बाहर बताया था। बता दें कि ईशान किशन को बॉर्डर-गावस्‍कर ट्रॉफी के दौरान भारतीय टेस्‍ट टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्‍हें डेब्‍यू का मौका नहीं मिला था।

आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे ईशान किशन ने अब तक 10 मैचों में दो अर्धशतक की मदद से 293 रन बनाए। वहीं बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने अब तक 48 फर्स्‍ट क्‍लास मैचों में 6 शतक और 16 अर्धशतकों की मदद से 2985 रन बनाए हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी में किशन ने चार पारियों में एक शतक की मदद से 180 रन बनाए थे।

हालांकि, ईशान किशन के सेलेक्‍शन से फैंस बिलकुल खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने खुलकर ईशान किशन के सेलेक्‍शन को मजाक करार दिया और उनके खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। यूजर्स ने चयन समिति को भी जमकर लताड़ लगाई है।

Team india selectors before selecting #ishankishan for the #WTCFinal2023 pic.twitter.com/EjOHxeZfYr

Ishan Kishan has replaced KL Rahul in the WTC Final squad. pic.twitter.com/hsodb7YML3

I have remember a match where Ball Swing to much Ishan Kishan Didn't Cross 30 but in the Same match against high quality bowling lineup OF South Africa Sanju Samson Fight till last ball. But Still Ishan Selected Over Sanju For WTC Final as Replacement. pic.twitter.com/iEcqwvK2uc

Me waiting for Rishabh Pant Comeback #WTCFinal #WTC2023 #INDvsAUS pic.twitter.com/uc7bcI10Ka

Ishan Kishan after the selection in WTC Final squad in place of injured KL Rahul be like 😅

Selectors before picking Ishan Kishan in the squad pic.twitter.com/KRZe6ixYho

People wondering why Ishan Kishan was picked (it was obvious with no WK backups)

My concern is about

Abhimanyu Easwaran

Priyank Panchal

Sarfaraz Khan

What message are these guys getting by not being picked.