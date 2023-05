नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। बुधवार 24 मई को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आईपीएल 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस के गेंदबाज आकाश मधवाल लखनऊ सुपरजायंट्स के बल्लेबाजों पर कहर बनकर बरसे।

सोशल मीडिया पर छाए आकाश-

आकाश ने 3.3 ओवर में 5 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। इस तरह की विस्फोटक गेंदबाजी के बाद सब तरफ आकाश की तारीफ होने लगी और इसके चलते पहली बार आकाश मधवाल सोशल मीडिया पर छा गए। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि 29 वर्षीय इस गेंदबाज ने अपनी आधी से ज्यादा उम्र तक लेदर गेंद को हाथ भी नहीं लगाया था।

आकाश के पिता ने सेना में दी सेवाएं-

जी हां, 25 नवंबर 1993 को उत्तराखंड के रुड़की जिले में गढ़वाल के रहने वाले इस गेंदबाज ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पिता ने भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की और माता गृहणी हैं। अब बेटा खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

इंजीनियरिंग में क्रिकेट में हुई दिलचस्पी-

आकाश को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान कॉलेज में क्रिकट में दिलचस्पी पैदा हुई। इससे पहले उन्होंने बस टेनिस बॉल क्रिकेट खेला था और क्रिकेट की कोई कोचिंग भी नहीं ली थी। ऐसे में एक दिन आकाश उत्तराखंड की क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट देने पहुंच गए।

2019 में हुई क्रिकेट करियर की शुरुआत-

इसके बाद आकाश टेनिस बॉल की जगह लेदर बॉल से खेलने लगे और इससे उनकी गेंदबाजी में दिन प्रतिदिन सुधार आने लगा। 2019 में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तराखंड के लिए अपना टी-20 डेब्यू किया।2019 में आकाश ने उत्तराखंड की ओर से रणजी ट्रॉफी में भाग लिया।

When I was Uttarakhand Head Coach this boy came for trials. He was 24-25 and had only played tennis ball cricket. We were so impressed with his pace we roped him in right away! The year was 2019, and that boy was Akash Madhwal. Proud of how far he's come! #MIvsLSG #IPL2023 pic.twitter.com/BH0RTeRKvz