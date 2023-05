नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Fans Slam Broadcasters Star Sports Mayanti Langer and Other Females Anchors Seems Uncomfortable IPL 2023 आईपीएल 2023 में अब तक कुल 66 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि बाकी टीमों में इस वक्त प्लेऑफ में जाने की जंग बरकरार है।

इस बीच आईपीएल 2023 का ब्रॉडकास्टर चैनल स्टार स्पोर्ट्स सोशल मीडिया पर विवादों के घेरे में आ गया है। दरअसल, सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच 18 मई को खेले गए मैच से पहले प्री शो में 4 महिला एंकर्स काफी अहसज नजर आई। इसके बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर स्टार स्पोर्ट्स को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आइए बताते हैं पूरा माजरा?

दरअसल, आईपीएल 2023 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच से पहले एक ऐसा प्री शो होस्ट किया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर फैंस काफी भड़के हुए नजर आ रहे है। बता दें कि इस शो में महिला एंकर्स में मयंति लैंगर समेत 3 एंकर्स शामिल थी।

ये शो जतिन और विधुत होस्ट कर रहे थे। इस दौरान एंकर्स को स्क्रीन पर क्रिकेटर्स की तस्वीरें दिखाई गई। ये तस्वीरें शर्टलेस थी और महिलाओं से पूछा जा रहा था कि कौन से क्रिकेटर की बॉडी हॉट है और कौन से क्रिकेटर की नहीं है।

इस दौरान महिला एंकर्स हंसते हुए अनकंफर्टेबली जवाब दे रही थी। तस्वीर में सबसे पहले विराट कोहली नजर आए, उन्हें सभी एंकर्स ने हॉट कहा और उसके बाद शुभमन गिल और आंद्र रसेल की फोटो दिखाई गई।

इस दौरान मयंती लैंगर फोटो की तरफ नजरें झुका रही थी और साथ ही उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखकर मुंह फेर लिया था। ऐसे में ये शो देखने के बाद फैंस स्टार स्पोर्ट्स को जमकर ट्रोल कर रहे है और फैंस का कहना है कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं कि थी कि स्टार स्पोर्ट्स इतना नीचे गिर सकता है।

Is this a Cricket related show or what....Starsports u are disgrace #ViratKohli #SRHvRCB pic.twitter.com/gCygfzX8ga

Star with their 'Hot or Not' segment in today's pre-match show clearly embarrassed themselves.

Imagine asking a senior anchor and married woman like Mayanti Langer to pick sides for a junior fellow like Shubman Gill. She was clearly uncomfortable. #NotDone#IPL2023