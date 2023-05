नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। साई सुदर्शन ने आईपीएल 2023 के फाइनल में खास पारी खेली, जिसके चलते गुजरात टाइंटस (जीटी) ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के सामने विशाल 214 रन का लक्ष्य रखा। उन्होंने फाइनल में 47 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्कों के साथ 96 रन बनाए।

चौकों की हैट्रिक-

सुदर्शन ने सीएसके के गेंदबाज तुषार देशपांडे को 17वें ओवर में बुरी तरह से धोया। उन्होंने आते ही देशपांडे को पहली गेंद पर छक्का लगाया और अगली तीन गेंदो पर चौकों की हैट्रिक लगाई। सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा हो रही है, जिसके चलते सुदर्शन को हर तरफ से जमकर तारीफ मिल रही है।

सचिन ने की तारीफ-

ऐसे में सचिन ने पारी की एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि आज रात साई आखों के लिए ट्रीट थे। तेंदुलकर के अलावा पूर्व सलामी भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी साई की पारी से हैरान रह गए और उन्होंने इस पारी को आश्चर्यजनक कहा।

Tonight, Sai was a treat to the eye! 🏏👀

अश्विन ने की प्रशंसा-

इस बीच इंग्लैंड में आगामी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल की तैयारी कर रहे आर अश्विन ने 20 लाख रुपये की बेस प्राइस मनी में साई को टीम में शामिल करने पर गुजरात टाइटन्स की प्रशंसा की।

Sai Sudarshan from Alwarpet cc to Jolly Rovers cc to Tamil Nadu cricket team took 3 years. Where next?

Well done GT on picking him at base price .👏👏#properplayer #CSKvsGT #IPL2023