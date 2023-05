नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह ने दर्शकों के अटूट प्यार के लिए धन्यवाद दिया है। रविवार को बारिश के कारण आईपीएल 2023 के फाइनल को रिजर्व डे पर आयोजित किया गया। इसके बावजूद दर्शक बड़ी संख्या में फाइनल देखने आए। शाह ने ट्वीट कर प्रशंसकों को उनके बेजोड़ समर्थन और अटूट प्यार के लिए धन्यवाद दिया।

जय शाह ने ट्वीट कर लिखा, "दर्शक आईपीएल के बैकबोन हैं। रविवार को हुई बारिश के चलते फैंस निराश हुए पर शांत रहे और रिजर्व डे पर वापस आए। सभी को उनके अटूट समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।" इस ट्वीट के साथ जय शाह ने सभी दर्शकों का आभार व्यक्त किया। फाइनल मैच के दौरान स्टैंड में बीसीसीआई सचिव जय शाह मौजूद रहे।

Fans are the backbone of @IPL. Unmatched dedication by our fans as they kept calm till the very end on a rain-washed Sunday & came back today! As we pull the curtain to another exciting season, a big thank you to all for their unwavering support throughout.@BCCI #IPL2023Final pic.twitter.com/NtEyYtblNR