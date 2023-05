नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Gautam Gambhir Tweets Viral On Rinku Singh IPL 2023 लखनऊ सुपर जायटंस ने केकेआर को 20 मई को खेले गए मैच में 1 रन से हराकर प्लेऑफ में एंट्री कर ली। इस मैच में केकेआर को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन केकेआर के स्टार रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी पारी से हर किसी का दिल जीत लिया है। रिंकू सिंह के लिए आईपीएल 2023 काफी अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने लाजवाब पारियां खेलकर ये सीजन यादगार बनाया।

बता दें कि रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 19 रन बटोरे और लखनऊ की सांसें बढ़ा दी था। उन्होंने 33 गेंदों में नाबाद 67 रनों की आतिशी पारी खेलकर खूब सुर्खियां बटोरी। सोशल मीडिया पर कई क्रिकेटर्स उनके इस परफॉर्मेंस के बाद उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, जिसमें लखनऊ टीम के मेंटोर गौतम गंभीर का नाम भी शामिल हैं।

दरअसल, केकेआर के स्टार रिंकू सिंह ने 20 मई को लखनऊ सुपर जायटंस के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। मैच हारने के बाद भी रिंकू सिंह ने हर किसी को अपना दीवाना बनाया। बता दें कि आखिरी ओवर में केकेआर को जीत के लिए 21 रन की दरकार थी और उस समय क्रीज पर रिंकू सिंह और वैभव अरोड़ा थे। वैभव ने ओवर की पहली गेंद पर एक रन लिया।

इसके बाद रिंकू ने दूसरी और तीसरी गेंद डॉट खेली, लेकिन चौथी और पांचवीं गेंद पर रिंकू ने गगनचुंबी छक्का और चौका लगाया। छठी गेंद पर रिंकू का बल्ला थमा नहीं, उन्होंने एक और छक्का लगाया और लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। ऐसे में जीत के लिए केकेआर को 1 रन की जरूरत थी। लेकिन वह ये रन बनाने में नाकाम रहे और इस तरह लखनऊ टीम ने प्लेऑफ में एंट्री कर ली।

IPL 2023: Rinku तुम सुपरस्टार हो... लखनऊ की जीत में दिल ले उड़ा KKR का बैटर, आखिरी ओवर में पल-पल पलटी बाजी

मैच में जिस तरह से रिंकू सिंह अकेले अंत तक लड़ते रहे, उसे देखकर कई क्रिकेट दिग्गज उन्हें सलाम कर रहे है। लखनऊ टीम के मेंटोर गौतम गंभीर भी रिंकू की पारी को देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने मैच के बाद ट्विटर पर एक ट्वीट किया। गंभीर ने लिखा, वाह... रिंकू ने क्या शानदार प्रयास किया.... सनसनीखेज टैंलेंट !

IPL 2023: हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते है! फिर चमके Rinku Singh, तोड़ डाला MS Dhoni का ये बड़ा रिकॉर्ड

गौतम गंभीर का ये ट्वीट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसपर फैंस काफी रिएक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर रिंकू सिंह को बधाई दी और कहा, ''रिंकू सिंह नेवर गिव अप का प्रतीक हैं। क्या अद्भुत सीजन और क्या अविश्वसीनय कहानी... मुझे काफी खुशी है कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाने वाली है और दुनिया ने उनकी इस प्रतिभा को देख लिया है। उनके जज्बे और जुझारू जज्बे को मेरा सलाम''

देखें गौतम गंभीर का ट्वीट

देखें वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट

Rinku Singh is an epitome of “Never Give Up”. Phenomenal season and what an incredible life story. So happy that his hardwork has transformed into outstanding performances and the world has taken note of his talent and ability. Salute to his attitude and fighting spirit #KKRvsLSG pic.twitter.com/plxiolTSTh