नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2023 में ऋद्धिमान साहा का बल्ला जमकर बोल रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी खेले गए मुकाबले में साहा ने बल्ले से जमकर तबाही मचाई। गुजरात के विकेटकीपर ने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए 43 गेंद पर 81 रनों की शानदार पारी खेली। साहा के बल्ले से निकली एक और आतिशी पारी के बाद फैन्स चोटिल केएल राहुल की जगह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साहा को बतौर रिप्लेसमेंट टीम इंडिया में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।

@BCCI do you have any better option than Wriddhiman Saha as a WK Batsman for WTC final???

He is the kind of player who always keeps on working hard even knowing that he will not get selected. 🏏#WTCFinal2023 #GTvsLSG pic.twitter.com/VCMi2eMZxU