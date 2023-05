नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2023 में सुपरसंडे को दो बड़े मुकाबले खेले गए। दिन के पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हार का स्वाद चखाया। वहीं, दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से पटखनी दी।

गुजरात टाइटंस ने बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन के दम पर 20 ओवर में 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 227 रन लगाए। टीम की ओर से ऋद्धिमान साहा ने 81 रन की शानदार पारी खेली, तो शुभमन गिल ने 94 रन कूटे। मेजबान टीम से मिले 228 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ की टीम 7 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी।

