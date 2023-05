नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल 2023 के दूसरे क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस की भिड़ंत गुजरात टाइटंस के साथ हो रही है। शुभमन गिल द्वारा बल्ले से मचाई गई तबाही के दम पर गुजरात ने आईपीएल प्लेऑफ का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है। डिफेंडिंग चैंपियन ने मुंबई के सामने 234 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा है। हालांकि, मुंबई के लिए इस मैच में कुछ भी सही नहीं घट रहा है। टीम के अपने ही तेज गेंदबाज क्रिस जोर्डन ने विकेटकीपर ईशान किशन को बीच मैदान पर घायल कर दिया है, जिसके चलते ईशान बैटिंग करने नहीं उतर पाएंगे।

दरअसल, ईशान किशन और क्रिस जोर्डन अपनी फील्डिंग पोजीशन पर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जोर्डन और ईशान की भयंकर टक्कर हुई और मुंबई के तेज गेंदबाज की कोहनी ईशान की आंखों पर जाकर लगी। ईशान इसके बाद बेहद दर्द में नजर आए और वह मैच में आगे विकेटकीपिंग नहीं कर सके। ईशान की जगह पर विष्षु विनोद ने बचे हुए मैच में विकेटकीपर की भूमिका निभाई।

Ishan Kishan off the field due to injury ❌

Rohit Sharma off the field as the ball hits his hand while fielding ❌

Cam Green off the field ❌

So Mumbai Indians Top order is already off the field!

Who will open for them?#TATAIPL#IPL2023#GTvMI pic.twitter.com/35xl4VGb0M