नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। रविवार को बारिश के चलते चेन्नइ सुपर किंग्स (सीएसके) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच आईपीएल 2023 के फाइनल को रिजर्व डे यानी सोमवार को खेलने का फैसला लिया गया। बारिश के कारण मैच शुरू भी नहीं हो सका।

सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम-

गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम में एक लाख से अधिक लोगों के बैठने की जगह मौजूद है। 2021 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इस स्टेडियम के रेनोवेशन के बाद इसे दोबारा खेला गया था। यह दुनिया का सबसे महंगा स्टेडियम भी है।

One can feel the rain even under the roof 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/wDYCPS2eVT

स्टेडियम की छत से टपका पानी-

ऐसे में रविवार को जोरदार बारिश के बीच स्टेडियम की छत से पानी टपकने लगा। मैच देखने आए लोगों ने सोशल मीडिया पर स्टेडियम के कई फोटो और वीडिया शेयर किए हैं। पानी गिरने के कारण लोग बारिश में भीग गए और इधर-उधर भागने लगे। ऐसे में लोगों ने स्टेडियम की रेनोवेशन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं।

The secret art of taste in food available at Narendra Modi Stadium for IPL finals 2023. Due to heavy rains the food was being sold at premium rates too. Eg. Sandwich was selling at ₹ 250/- which was initially priced ₹ 150/- before rains @IPL @fssaiindia @JayShah @BCCI @aajtak pic.twitter.com/vKQc85HCwb