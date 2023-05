नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Ifitikhar Ahmed PAK vs NZ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेली गई पांच मैचों की वनडे सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। 7 मई को खेले गए आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 47 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

कीवी टीम की तरफ से विल यंग ने धमाकेदार पारी खेली और टीम को 299 रन का स्कोर खड़ा करने में मदद की। इसके जवाब में पाकिस्तान टीम 46.1 ओवर में 252 रन पर ही सिमट गई। पाकिस्तान टीम की तरफ से सिर्फ इफ्तिखार अहम ने बल्ले से तहलका मचाया और अंत तक लक्ष्य पीछा करने का पूरा प्रयास किया।

लेकिन उनकी तूफानी पारी पाकिस्तान टीम के काम नहीं आई और टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के बाद इफ्तिखान अहमद (Ifitikhar Ahmd) ने अपने निकनेम 'चाचू' को लेकर एक बयान दिया। आइए जानते हैं इफ्तिखार अहमद ने क्या कहा?

दरअसल, पांचवें वनडे में पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ इफ्तिखार अहमद (Ifitikhar Ahmed) का बल्ला आग उगलता नजर आया। उन्होंने 72 गेंदों पर 94 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें कुल 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे।

इस तूफानी पारी के बाद भी पाकिस्तान को पांचवें वनडे में जीत नहीं मिल सकी। मैच विनिंग पारी खेलने के बाद इफ्तिखार अहमद ने एक ट्वीट कर लिखा, ''I am Sorry पाकिस्तान। हमें आखिरी तक मैच को जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम ऐसा करने में नाकाम रहे। बरलहाल, मैं क्रिकेट को काफी इंजॉय कर रहा हूं और थैंक्यू मुझे फिर से वनडे में खेलने का मौका देने को।''

इसके अलावा एक इंटरव्यू के दौरान इफ्तिखार अहमद ने अपने निकनेम को लेकर कहा,

इसके साथ ही पोस्ट मैच इंटरव्यू के दौरान बाबर आजम ने इफ्तिखार अहमद के चाचा नाम को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कभी-कभी बुरा लगता कि मेरी वजह से इफ्तिखार को सब लोग चाचू कह रहे है, लेकिन मैं खुश हूं कि दर्शक मैच को इंजॉय कर रहे हैं। आज इफ्तिखार ने टी-20 क्रिकेट में शानदार पारी खेली और वह मैच को बेहद ही करीब ले गए, लेकिन वह अकेले पड़ और उन्हें दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल सका।

I am sorry Pakistan. We should’ve ended on the right side of the match, but it wasn’t to be. Nevertheless, I am enjoying my cricket and thankful for the return to ODI arena. #IftiMania pic.twitter.com/7QVlhRrDB5