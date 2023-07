नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को बीसीसीआई का चीफ सेलेक्टर बनाया गया। ऐसे में उनके पुराने टीम मेट्स और दोस्त युवराज सिंह ने अजीत अगरकर को बधाई दी है। सेलेक्शन कमेटी में अजीत के साथ सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा ​​और जतिन परांजपे शामिल हैं।

भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह ने अपने दोस्त अजीत अगरकर को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता बनने पर बधाई दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 4 जुलाई को एक बयान में कहा कि तीन सदस्यीय सीएसी ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए अगरकर की सिफारिश की। अगरकर की नियुक्ति के बाद, युवराज ने ट्विटर पर कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगरकर भारतीय क्रिकेट के भविष्य को आकार देने में प्रभावशाली भूमिका निभाएंगे।

Congratulations @imAagarkar on your new responsibility as the Chairman of the selection committee! I’m confident that you will play an impactful role in shaping the future of Indian cricket 🇮🇳 good luck buddy!