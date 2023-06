नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Shubman Gill Controversy Catch Soft Signal Not Used WTC Final विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के चौथे दिन शुभमन गिल के विकेट पर जमकर बवाल मचा। चौथे दिन के खेल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट पर 270 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी और इस तरह टीम इंडिया को 444 रनों का लक्ष्य मिला।

इसके जवाब में कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत की, लेकिन 8वें ओवर में गिल के रूप में भारत को पहला झटका लगा। शुभमन 18 रन बनाकर स्लिप पर कैमरून ग्रीन को अपना कैच थमा बैठे, लेकिन उनके ये कैच विवादित रहा। गिल को सॉफ्ट सिग्नल नियम का फायदा नहीं मिला। ऐसे में आईसीसी ने इसके पीछे की वजह बताते हुए एक बयान जारी किया है।

दरअसल, भारतीय टीम की दूसरी पारी के 8वें ओवर में गेंद शुभमन गिल के बल्ले के किनारे से लगी और ये गेंद सीधा ग्रीन की ओर गई। फील्डिंग कर रहे ग्रीन ने डाइव लगाकर एक हाथ से ये कैच लपका। पहली नजर में ये हर किसी को लग रहा है कि बॉल जमीन से छुई, लेकिन अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद गिल (Shubman Gill) को आउट करार दिया। हालांकि, कई फैंस और दिग्गज इस फैसले को गलता बता रहे है।

इस बीच आईसीसी (ICC) ने गिल को सॉफ्ट सिग्नल नियम का फायदा नहीं मिलने के पीछे की वजह को बताते हुए कहा कि सॉफ्ट सिग्नल नियम को जून के शुरुआत से ही हटा दिया गया था। जून 2023 के बाद से ये नियम किस भी टेस्ट में लागू नहीं होगा।

गौरतलब है कि सॉफ्ट सिग्नल नियम के अनुसार, अगर कोई कैच संदिग्ध रहता था, तब फील्ड अंपायर अपना फैसला सुनाते थे, उसके बाद मामला थर्ड अंपायर के पास जाता था। उस दौरान अगर थर्ड अंपायर भी फैसला लेने में कंफ्यूज होते तो फील्ड अंपायर का ही फैसला माना जाता।

बता दें कि 444 रन का पीछ करते हुए भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना लिए है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी को 8 विकेट के नुकसान पर 270 रन पर ही घोषित कर दिया था। कंगारू टीम के पास कुल 443 की बढ़त थी, लेकिन चौथे दिन के खेल में टीम इंडिया ने 164 रन बना लिए है। इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास 280 रनों की लीड है।

