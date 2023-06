नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शुभमन गिल का कैच विवादों में आ गया है। क्रिकेट फैंस गलत अंपायरिंग का आरोप लगा रहे हैं। क्रिकेट दिग्गजों ने भी अंपायर के फैसले की आलोचना की है। भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि शुभमन गिल (Shubman Gill Catch) नॉट आउट थे। अंपायर के इस फैसले की फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की है।

दरअसल, भारत की दूसरी पारी का 8वां ओवर बोलैंड करने आए। गुड लेंथ गेंद को अतिरिक्त उछाल मिला। गेंद शुभमन गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गली की तरफ गई। यहां खड़े कैमरून ग्रीन ने बायीं ओर झुककर एक हाथ से कैच लपकने की कोशिश की। थर्ड अंपायर ने चेक किया और शुभमन गिल को आउट दे दिया, लेकिन रिप्ले में दिखाई दे रहा था कि गेंद मैदान को टच कर गई है।

फैंस ने सोशल मीडिया पर किया ट्रोल

अब यह कैच विवादों में आ गया है। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि कैच जरूर पकड़ा था, लेकिन सवाल यही था कि जब उनका बायां हाथ जमीन पर गिरा, क्या गेंद ने घास के साथ संपर्क किया था? उनका मानना है कि बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज को मिलना चाहिए था जो थर्ड अंपायर ने शुभमन गिल को नहीं दिया। साथ ही थर्ड अंपायर ने टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया। सोशल मीडिया पर अब फैसले की आलोचना की जा रही है।

Third umpire while making that decision of Shubman Gill. Inconclusive evidence. When in doubt, it’s Not Out #WTC23Final pic.twitter.com/t567cvGjub — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 10, 2023

Justin Langer said " If it was Steve Smith in place of Shubman Gill, Umpire would have given this as Not Out (laughs) pic.twitter.com/M9hUinMhlB — Mufaddal Vohra (@_sportyvishaI) June 10, 2023