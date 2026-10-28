स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मेग लैनिंग की कप्तानी वाली यूपी वॉरियर्ज की नजरें इस बार के ऑक्शन पर रहने वाली हैं। टीम अब तक एक भी बार फाइनल नहीं खेली है। ऐसे में इस बार वे अपनी टीम को और अधिक मजबूत कर आगामी सीजन में मैदान पर उतरना चाहेगी। यूपी ने नीलमी से पहले टीम में बड़ा बदलाव किया, जहां उन्होंने कुल नौ प्लेयर्स रिलीज किए।

इसके अलावा तारा नॉरिस को मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड किया। अब पांचवें सीजन के लिए फ्रेंचाइजी कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर जोर लगाना चाहेगी, जो उन्हें फाइनल तक का सफर तय करा सकें। यूपी टीम की नीलामी में बड़े पर्स के साथ भी उतर रही है।ऐसे में उनके ऊपर नजरें रहने वाली हैं।

यूपी के रिटेन किए गए खिलाड़ी यूपी ने ऑक्शन से पहले कुल 10 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इसमें कप्तान मेग लैनिंग और दीप्ति शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उनके अलावा दिल्ली ने सोफी एक्लेस्टोन, फीबी लिचफील्ड, हरलीन देओल, क्रांति गौड़, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख और प्रतिका रावल को रिटेन किया है।

यूपी के रिलीज किए गए खिलाड़ी यूपी ने ऑक्शन से पहले सभी को चौंकाते हुए आठ खिलाड़ी रिलीज कर दिए। यूपी द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों में आशा सोभना, डिएंड्रा डॉटिन, किरण नवगिरे, श्वेता सेहरावत, एमी जोन्स, क्लो ट्रायोन, चार्ली नॉट, जी त्रिशा, सुमन मीना, तारा नोरिस (मुंबई इंडियंस को ट्रेड किया गया) शामिल हैं।