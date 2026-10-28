GG WPL Auction 2027 LIVE: गुजरात ने कमलिनी को 40 लाख रुपये में जोड़ा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के ऑक्शन में गुजरात जायंट्स के पास भरने को सबसे कम स्लॉट हैं। उसे स्क्वॉड को पूरा करने के लिए सिर्फ तीन खिलाड़ियों की जरुरत है। गुजरात की टीम में सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी की जगह बची है।

गुजरात ने ऑक्शन से पहले 15 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, जबकि सिर्फ चार प्लेयर्स को रिलीज किया था। गुजरात का पहले दो सीजन में प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। गुजरात दोनों ही सीजन में सिर्फ दो-दो मैच जीत पाई थी।

इसके बाद तीसरे सीजन में गुजरात ने शानदार वापसी करते हुए पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाई। गुजरात ने इस साल भी शानदार खेल दिखाते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई थी। हालांकि, वो एलिमिनेटर में हार गई। अब गुजरात की नजर एक मजबूत टीम खड़ा कर पहला खिताब जीतने पर है।