WPL 2027 Auction LIVE: तेज गेंदबाजों के लिए शुरू हुई बोली, सोफी पर हुई करोड़ों की बरसात; अटापट्टू रहीं अनसोल्ड

WPL 2027 Auction Full Updates LIVE: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 का ऑक्शन केरल के कोच्चि में होने वाला है। पांच टीमें खिलाड़ियों के लिए जंग करेंगी।

यूपी के अलावा मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात और दिल्ली पर भी नजरें रहने वाली हैं। अब तक टूर्नामेंट के कुल चार सीजन खेले जा चुके हैं, जहां एमआई और आरसीबी ने दो-दो बार खिताब को अपने नाम किया है। दूसरी तरफ दिल्ली ने चारों सीजन के फाइनल खेले हैं लेकिन खिताब नहीं जीत सकी है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Women Premier League 2027 LIVE Updates: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के लिए ऑक्शन केरल के कोच्चि में होगा। इस बार कुल 146 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि मात्र 27 स्लॉट उपलब्ध हैं। यूपी वॉरियर्ज इस बार का ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली लगा सकती है क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा पर्स है। यूपी 3.75 करोड़ के पर्स के साथ नीलामी में उतर रही है।

28 Oct 2026 6:22:17 PM Women Premier League 2027 Auction: दिशा कसत मुंबई में शामिल भारत की अनकैप्ड बल्लेबाज दिशा कसत पर मुंबई इंडियंस ने बोली लगाई है। उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी। बेस प्राइस पर ही मुंबई ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है।

28 Oct 2026 6:20:43 PM WPL 2027 Sold Unsold Players: स्पिनरों पर नहीं लगी बोली डब्ल्यूपीएल 2027 के ऑक्शन में कैप्ड स्पिनर्स पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। इसमें कुल चार स्पिनर शामिल थीं, जिनमें सभी की बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी। इसमें प्रिया मिश्रा, साइका इशाक, साउथ अफ्रीका की नॉनकुलुलेको म्लाबा और भारत की आशा सोभना शामिल रहीं।

28 Oct 2026 6:14:07 PM WPL 2027 Sold Unsold Players: तितस साधु रहीं अनसोल्ड भारत की तेज गेंदबाज तितस साधु पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई है। उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी। उनके अलावा न्यूजीलैंड की रोजमैरी मैयर भी अनसोल्ड रहीं। उनकी बेस प्राइस भी 30 लाख रुपए थी।

28 Oct 2026 6:11:13 PM Women Premier League 2027 Auction: साइमा ठाकोर अनसोल्ड भारत की युवा तेज गेंदबाज साइम ठाकोर के लिए किसी टीम ने बोली नहीं लगाई। उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की तायला और श्रीलंका की मिताली अयोध्या के लिए भी किसी टीम ने बोली नहीं लगाई। दोनों की बेस प्राइस भी 30 लाख रुपए थी।

28 Oct 2026 6:08:02 PM Women Premier League 2027 Auction: तान्या भाटिया और नुजहट परवीन अनसोल्ड विकेटकीपर बल्लेबाज तान्या भाटिया और नुजहट परवीन पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई है। दोनों की बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी लेकिन दोनों ही अनसोल्ड रहीं।

28 Oct 2026 6:06:38 PM WPL 2027 Sold Unsold Players: सुषमा वर्मा यूपी में शामिल भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज सुषमा वर्मा के लिए यूपी वॉरियर्ज ने बोली लगाई। उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी और यूपी ने उन्हें बेस प्राइस में शामिल किया है।

28 Oct 2026 6:05:37 PM WPL 2027 Sold Unsold Players: उमा छेत्री अनसोल्ड दूसरे सेट में विकेटकीपर बल्लेबाजों पर बोली जारी है। इस सेट में पहला नाम उमा छेत्री का आया, जिनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए थीष उनके लिए किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई और वे अनसोल्ड रहीं।

28 Oct 2026 6:00:05 PM WPL 2027 Auction LIVE: स्नेह राणा और ग्रेस हैरिस यूपी में शामिल डब्ल्यूपीएल 2027 के ऑक्शन में यूपी वॉरियर्ज सबसे बड़े पर्स के साथ उतरी थी। उन्होंने अब तक तीन खिलाड़ियों पर बोली लगाई है। यूपी ने ग्रेस हैरिस और स्नेह राणा को अपने साथ जोड़ा है। दोनों खिलाड़ियों की बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी और दोनों को यूपी ने बेस प्राइस पर ही शामिल किया है।

28 Oct 2026 5:58:03 PM WPL 2027 Auction LIVE: चमारी अटापट्टू रहीं अनसोल्ड महिला प्रीमियर लीग 2027 के ऑक्शन में श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई। वे अनसोल्ड रहीं। उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी।

28 Oct 2026 5:55:34 PM WPL 2027 Sold Unsold Players: ओर्ला प्रेंडरगैस्ट गुजरात में शामिल आयरलैंड की ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगैस्ट पर गुजरात जायंट्स ने बोली लगाई और अपने साथ जोड़ लिया है। उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी और इसी प्राइस पर गुजरात ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है।

28 Oct 2026 5:53:01 PM WPL 2027 Sold Unsold Players: सोफी मॉलिन्युक्स यूपी में शामिल ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सोफी मॉलिन्युक्स को अपने साथ जोड़ा है। उनकी बेस प्राइस 50 लाख थी और यूपी ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। उनके लिए आरसीबी और यूपी में जंग हुई लेकिन अंत में यूपी ने बाजी मारी

28 Oct 2026 5:49:58 PM WPL 2027 Player Auction: जी कमलिनी गुजरात में शामिल गुजरात जायंट्स ने भारत की जी कमलिनी पर दांव खेला हैं। कमलिनी की बेस प्राइस 40 लाख थी और उनकी बेस प्राइस पर ही जीजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है।

28 Oct 2026 5:48:35 PM WPL 2027 Player Auction: किरन नवगिरे दिल्ली में शामिल डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने किरन नवगिरे को अपनी टीम में शामिल किया है। उनकी बेस प्राइस 40 लाख थी और दिल्ली ने उन्हें 75 लाख में अपने साथ जोड़ा है। किरन के लिए मुंबई और दिल्ली में जंग हुई लेकिन डीसी ने अंत में उन्हें अपने साथ जोड़ लिया।

28 Oct 2026 5:46:19 PM WPL 2027 Sold Unsold Players: सोफिया और आयुषी रहीं अनसोल्ड महिला प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में इंग्लैंड की सोफिया डंकली अनसोल्ड रहीं। उनकी बेस प्राइस 50 लाख थी। उनके अलावा आयुषी सोनी भी अनसोल्ड रहीं, जिनकी बेस प्राइस 30 लाख थी

28 Oct 2026 5:44:13 PM WPL 2027 Sold Unsold Players: तेजल हसबीन्स रहीं अनसोल्ड डब्ल्यूपीएल में भारत की तेजल हसनबीन्स की बेस प्राइस 30 लाख थी और उनके लिए किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई। वे अनसोल्ड रही हैं।

28 Oct 2026 5:41:53 PM Women Premier League 2027 Auction: राघवी बिष्ट रहीं अनसोल्ड कोच्चि में जारी डब्‍ल्‍यूपीएल 2027 नीलामी में सबसे पहला नाम राघवी बिष्‍ट का आया। इनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये है। ये रही अनसोल्‍ड।

28 Oct 2026 5:29:32 PM Women Premier League 2027 Auction: थोड़ी देर में शुरू होगा ऑक्शन महिला प्रीमियर लीग 2027 का ऑक्शन थोड़ी देर में शुरू होगा। भारतीय समयानुसार इसकी शुरुआत शाम के 5:30 बजे से होगी।

28 Oct 2026 4:51:03 PM WPL 2027 Auction LIVE: यूपी वॉरियर्ज के पास सबसे बड़ा पर्स महिला प्रीमियर लीग के ऑक्शन में यूपी वॉरियर्ज के पास सबसे बड़ा पर्स है। यूपी कुल 3.75 करोड़ रुपए के साथ नीलामी में उतरेगी। उनके पास कुल 8 स्लॉट उपलब्ध हैं।

28 Oct 2026 4:49:15 PM WPL 2027 Auction LIVE: 146 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली डब्ल्यूपीएल 2027 के ऑक्शन से पहले 146 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ऐसे में पांचों फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी। हालांकि, सभी टीमों को मिलाकर कुल 27 स्लॉट उपलब्ध हैं।