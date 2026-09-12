फिर होगा महामुकाबला! दुबई में इस तारीख को होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर, लेकिन मंडरा रहा है पुराना खतरा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच मैच का पूरी दुनिया को इंतजार रहता है। जब भी ये दोनों टीमें आमने-सामने आती हैं विश्व क्रिकेट ठहर सा जाता है। 10 अक्टूबर को एक बार फिर ये दोनों टीमें भिड़ेंगी। मैदान होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस मैदान पर ये महामुकाबला खेला जाएगा। ये मैच होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में।

इस लीग में क्रिकेट से रिटायर हो चुके दिग्गज खेंलेग जिनमें क्रिस गेल, युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, एबी डिविलियर्स, डेविड वॉर्नर जैसे नाम शामिल हैं। लीग में भारत,बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। 10 तारीख को होगा मैच लीग की शुरुआत तीन अक्टूबर से होगी। पहले मैच में इंडिया चैंपियंस के सामने होगी ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस। ये मैच दिन में होगा। शाम को पाकिस्तान चैंपियंस और बांग्लादेश चैंपियंस की टीम भिड़ेंगी। तीन से सात अक्टूबर तक मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके बाद लीग दुबई आएगी और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मेजबानी करेगा। इसी मैदान पर 10 तारीख को शाम को साढ़े सात बजे भारत और पाकिस्तान की टीमें भिडेंगी।