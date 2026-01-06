Language
    KKR से बाहर किए गए मुस्तफिजुर रहमान को क्या मिलेगा 9.20 करोड़ का मुआवजा? जानिए क्या कहते हैं नियम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:28 PM (IST)

    बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल से रिलीज कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने उन्हें नीलामी में 9.20 करो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता ने 9.20 करोड़ में खरीदा था

    पीटीआई, कोलकाता: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने में कोई भूमिका नहीं होने के बावजूद किसी भी प्रकार का मुआवजा मिलने की संभावना नहीं है। केकेआर ने मुस्तफिजुर को आईपीएल नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था।

    केकेआर ने बीसीसीआई के निर्देशों पर उन्हें टीम से बाहर कर दिया था। बीसीसीआई ने अपने फैसले का कोई विशेष कारण नहीं बताया और केवल इतना कहा कि 'चारों ओर घट रहे घटनाक्रमों' के कारण यह जरूरी हो गया था।

    छिड़ गई है बहस

    भारतीय बोर्ड के इस कदम ने इस खिलाड़ी के अधिकारों को लेकर बहस छेड़ दी है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने न तो स्वेच्छा से प्रतियोगिता से नाम वापस लिया और न ही उन पर किसी गलत काम का आरोप लगाया गया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि मौजूदा बीमा ढांचे में मुआवजे के लिए बहुत कम गुंजाइश है। सूत्रों के अनुसार, आईपीएल के सभी खिलाड़ियों के वेतन का बीमा होता है।

    विदेशी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के मामले में अगर वे शिविर में शामिल होने के बाद या टूर्नामेंट के दौरान घायल हो जाते हैं तो आमतौर पर फ्रेंचाइजी भुगतान करती है। आम तौर पर 50 प्रतिशत तक का भुगतान बीमा से किया जाता है। यह भारत के उन केंद्रीय अनुबंधित क्रिकेटरों के लिए बेहतर है जो चोटिल हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर उनका भुगतान बीसीसीआई करता है।

    सामान्य नियमों से बाहर

    हालांकि मुस्तफिजुर का मामला बीमा के सामान्य नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। उन्हें चोट या लीग में भाग लेने से जुड़े क्रिकेट संबंधी किसी कारण से टीम से नहीं निकाला गया, इसलिए केकेआर उन्हें किसी भी तरह की मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। वर्तमान स्थिति में जो कुछ हुआ वह बीमा के दायरे में नहीं आता है और इसलिए केकेआर पर एक पैसा भी भुगतान करने का कोई आधिकारिक दायित्व नहीं है।

    सूत्र ने बताया, मुस्तफिजुर के पास किसी तरह के अधिक विकल्प नहीं है। विशेषकर आईपीएल भारतीय कानून के दायरे में आता है। कोई भी विदेशी क्रिकेटर कानूनी कार्रवाई करने की स्थिति से नहीं गुजरना चाहेगा या खेल पंचाट (सीएएस) का सहारा नहीं लेना चाहेगा। बीसीबी ने आईपीएल में भाग लेने के लिए मुस्तफिजुर को दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस ले लिया है, जिससे उनका मामला और कमजोर पड़ गया है।

