6 फीट 3 इंच कद… Dhoni की टीम में हुई खूंखार पेसर की एंट्री, CSK ने आंख बंद कर बहाया पैसा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Who is Gurjapneet Sold to CSK: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने IPL नीलामी में तमिलनाडु के पेसर गुरजपनीत सिंह (Gurjapneet Singh) को करोड़ों रुपये देकर खरीदा। जब ऑक्शन में गुरजपनीत सिंह का नाम आया तो उन्हें खरीदने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की टीम ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन 26 साल के लेफ्ट ऑर्म सीमर गुरजपनीत सिंह को अंत में सीएसके की टीम ने खरीदा।

बता दें कि गुरजपनीत सिंह रणजी सीजन में चेन्नई के लिए खेलने के बाद तमिलनाडु की ओर गए। इस सीजन उन्होंने तमिलनाडु की ओर से खेलते हुए रणजी सीजन में सौराष्ट्र के खिलाफ 6 विकेट लेकर तहलका मचाया और टीम की जीत में अहम योगदान दिया।इस मैच के बाद से उन्होंने हर इनिंग में कम से कम एक विकेट लिया है और अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में त्रिपुरा के खिलाफ 28 रन देकर 2 विकेट भी चटकाए थे। कौन हैं गुरजपनीत सिंह? (Who is Gurjapneet Singh Bought by CSK)

गुरजपनीत को आईपीएल नीलामी में खरीदने के लिए सबसे पहले LSG ने बोली लगाई। फिर सीएसके की टीम ने भी उन्हें खरीदने के लिए पेडल उठाया। देखते-देखते लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी मुकाबले में शामिल हुई। फिर गुजरात टाइटंस 1.40 करोड़ रुपये के साथ आई और सीएसके की टीम ने गुरजपनीत को खरीदने के लिए फिर अपना पर्स लुटाना शुरू कर दिया। अंत में सीएसके ने 2.20 करोड़ रुपये में गुरजपनीत को खरीद लिया।