श्रीलंका दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम का एलान, निकोलस पूरन और आंद्रे रसेल को किया बाहर, पुराने खिलाड़ियों को वापस बुलाया

वहीं रसेल जैसे ऑलराउंडर का न होना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा सदमा है। टीम के कोच डैरेन सैमी ने कहा है कि ये मौका है जब टीम की गहराई को परखा जा सकता है। उन्होंने कहा, "श्रीलंका का दौरा हमें मौका देगा कि हम अपनी गहराई को जांच सकें और खिलाड़ियों को परख सकें। खासकर जब सीनियर खिलाड़ी टीम के साथ नहीं हैं। हमें टीम पर पूरा भरोसा है।"

