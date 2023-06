नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Sehwag suggestion to team India after loss in WTC final भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत को बेहतर मानसिकता और दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के ओवल में 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को 209 रनों से हरा दिया।

फाइनल में भारत की दूसरी हार-

मैच के बाद सहवाग ने ट्विटर पर कहा कि जब भारतीय सिलेक्टर्स ने रविचंद्रन अश्विन को बाहर करने का फैसला किया तो उस वक्त भारत अपने दिमाग में मैच हार गया था। सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। भारत की यह लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप फाइनल में हार थी।

सहवाग ने ट्वीट में लिखा-

सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डब्ल्यूटीसी फाइनल जीतने पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई। वे योग्य विजेता हैं। भारत ने यह मुकाबला तभी खो दिया था, जब उन्होंने बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाजों के खिलाफ अश्विन को बाहर करने का फैसला किया था।

साथ ही टॉप ऑर्डर को बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। चैंपियनशिप जीतने के लिए बेहतर मानसिकता और दृष्टिकोण की जरूरत है।

Congratulations to Australia on winning the #WTCFinal. They are the deserved winners. India lost it in their minds when they decided to exclude Ashwin against a left-handed heavy attack. Plus the top order needed to bat better. Need to have better mindset and approach to win… — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 11, 2023

युवराज ने किया ट्वीट-

दूसरी तरफ भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी ऑस्ट्रेलिया को डब्ल्यूटीसी फाइनल में जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी तरफ से भारत को हराया। इस बीच ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच चुना गया। हेड ने डब्ल्यूटीसी फाइनल की पहली पारी में 148 रन बनाकर अपना पहला शतक बनाया।

Congratulations to Australia on winning the wtc final ! Outplayed us in all departments of the game . Good to see @ajinkyarahane88 get runs in the middle order great knocks by @stevesmith49 @travishead34 but personally I think travis was sensational my mom!! #WTC2023Final — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) June 11, 2023

हेड की तारीफ में बोले युवराज-

युवराज ने लिखा कि डब्ल्यूटीसी फाइनल जीतने पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई। मैच में सभी तरफ से कंगारू टीम ने भारत को हराया। मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे को रन बनाते हुए देखकर अच्छा लगा। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने शानदार पारी खेली, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड की पारी अद्भुत थी।