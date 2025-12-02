विराट कोहली करेंगे घरेलू क्रिकेट में वापसी, डीडीसीए से कहा- 'मैं खेलूंगा विजय हजारे ट्रॉफी'

Language
    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:31 PM (IST)

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक अहम फैसला किया है। विराट ने तय है कि वह भारत के घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे। विराट कोहली ने इस मामले में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ को जानकारी भी दे दी है। विराट ने फोन पर डीडीसीए को इस बारे में जानकारी दी।

    विराट इस समय रायपुर में टीम इंडिया के साथ हैं जहां भारत को बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलना है। रांची में खेले गए पहले वनडे में विराट ने शानदार शतक जमाया था और 120 गेंदों पर 135 रनों की पारी खेली थी। विराट दिल्ली से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं।

    उठ रही थी मांग

    विराट के अलावा रोहित शर्मा के भी घरेलू क्रिकेट खेलने की मांग उठ रही थी। इसका कारण ये था कि अब ये दोनों सिर्फ वनडे खेलते हैं और टेस्ट, टी20 को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में कई लोगों का मानना था कि अगर इन दोनों को वनडे वर्ल्ड कप-2027 खेलना है तो फिर लगातार अपने आप को मैच फिट रखना होगा और इसके लिए घरेलू क्रिकेट खेलनी होगी क्योंकि अब वनडे मैचों की संख्या उतनी नहीं है जितने ये दोनों खेल वर्ल्ड कप के लिए मैच फिट रह सकें।

    दैनिक जागरण के खेल संपादक अभिषेक त्रिपाठी ने अपने एक्स हैंडल पर विराट कोहली के विजय हजारे ट्रॉफी खेलने की बात लिखी है। उन्होंने लिखा, "विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ को फोन करके बताया।"

    ये बताता है कि कोहली वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। विराट ने पिछले साल रणजी ट्रॉफी में भी दिल्ली टीम का प्रतिनिधित्व किया था।

    24 दिसंबर से होगी शुरुआत

    विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी। इस टूर्नामेंट में खेल विराट कोहली अपने आप को 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयार करेंगे। इस दौरान दिल्ली के जितने मैच होंगे उनमें विराट टीम इंडिया के जुड़ने से पहले तक खेलेंगे। दिल्ली को अपना पहला मैच आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलना है।