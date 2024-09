IND VS BAN: 'सर दो ही हाथ हैं...', कानपुर पहुंचकर Virat Kohli ने होटल स्टाफ से क्यों कहा ऐसा? तेजी से वायरल हो रहा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहली के एक हाथ में उनका बैग, फोन पर्सनल चीजें हैं और दूसरे हाथ में होटल स्टाफ द्वारा दिया गया फूलों का गुलदस्ता। इस वजह से कोहली ने स्टाफ के दूसरे मेंबर से हाथ नहीं मिलाया।

विराट कोहली का बल्ला बांग्लादेश (IND vs BAN) के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में नहीं चल सका था। अब दूसरे टेस्ट में विराट से उम्मीद है कि वह बड़ी पारी खेलते हुए नजर आएंगे।

विराट कोहली अगर दूसरे टेस्ट में 35 रन बना लेते हैं तो वह सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकते हैं। सचिन ने 623 पारियों (226 टेस्ट पारी, 396 वनडे पारी, 1 टी20 पारी) में 27000 रन पूरे किए थे।

अब कानपुर टेस्ट में 600 से कम इनिंग में 27000 रन बनाने वाले विराट कोहली पहले क्रिकेट बन सकते हैं। ऐसा 147 साल के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आजतक नहीं हुआ है।

यह भी पढ़ें: 'Virat Kohli के गिफ्ट किए बैट से कभी नहीं खेलूंगा...', भारतीय स्टार के बयान से मची खलबली

Virat Kohli's welcome at the Team Hotel in Kanpur 🥰❤️ pic.twitter.com/cq4ku5pK3C— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) September 24, 2024