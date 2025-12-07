जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट अब लग चुकी है। यह स्टेडियम, जो कि 450 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है, का कार्य लगभग 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने हाल ही में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे यहां पर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान करें, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके।

इस स्टेडियम का उद्घाटन 2026 में T20 मैच के साथ करने की योजना है। प्रदेश सरकार ने बीते द‍िनों जानकारी दी थी कि स्टेडियम में कुल 14 पिच तैयार की जाएंगी, जो कि खिलाड़ियों के लिए उच्चतम मानकों के अनुरूप होंगी। इसके अलावा, स्टेडियम में बिजली आपूर्ति के लिए एक अलग उपकेंद्र भी बनाया जा रहा है, जिससे कि सभी सुविधाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके।

गंजारी में बन रहे इस स्टेडियम को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। यह न केवल वाराणसी के लिए एक खेल केंद्र बनेगा, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्टेडियम के निर्माण से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस स्टेडियम का डिज़ाइन और निर्माण कार्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। त्रिशूल के आकार की लाइटें इस स्टेडियम की विशेषता होंगी, जो इसे एक अद्वितीय पहचान देंगी। इसके अलावा, स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी अत्याधुनिक होगी, जिससे दर्शक खेल का आनंद बेहतर तरीके से ले सकें।

स्थानीय प्रशासन ने इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का मानना है कि यदि सभी कार्य सही दिशा में चलते रहे, तो अप्रैल 2026 तक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

इस स्टेडियम के निर्माण से वाराणसी में क्रिकेट के प्रति रुचि और बढ़ेगी, और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच मिलेगा। इसके अलावा, यह स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट मैचों की मेज़बानी करने में सक्षम होगा, जिससे वाराणसी का नाम खेल जगत में और अधिक प्रसिद्ध होगा।

स्थानीय निवासियों और खेल प्रेमियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो न केवल खेल के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाएगा, बल्कि वाराणसी को एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। गंजारी में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम न केवल खेल के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगा, बल्कि यह वाराणसी के विकास में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।