IND vs BAN: ग्वालियर में पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरे भारतीय खिलाड़ी; बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग का किया कड़ा अभ्यास

बीसीसीआई द्वारा शेयर वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय टीम ने फील्डिंग कोच टी दिलीप, हेड कोच गौतम गंभीर और सहायक कोच रयान टेन डोशेट की निगरानी में थ्रोइंग स्किल और आउटफील्ड कैचिंग की प्रैक्टिस की। कप्तान सूर्यकुमार यादव, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और अन्य प्‍लेयर ने शानदार कैच लपके। इसके अलावा टीम ने थ्रो का भी जमकर अभ्‍यास किया।

Gearing 🆙 in Gwalior with radiant rhythm and full flow 👌👌 #TeamIndia hone their fielding skills ahead of the #INDvBAN T20I series opener 🙌@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RjbUb7scXe