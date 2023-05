नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Team India New Kit Sponsor WTC Final। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने सोमवार को पुष्टि की कि भारतीय क्रिकेट टीम को खेल परिधान और मर्चेंडाइज दिग्गज एडिडास के रूप में एक नया स्पॉन्सर मिला है। जय शाह ने ट्विटर का सहारा लेते हुए स्पॉन्सर में बदलाव की पुष्टि है।

जय शाह ने किया ट्वीट-

जय शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीसीसीआई के साथ किट स्पॉन्सर के रूप में एडिडास की साझेदारी की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हम क्रिकेट के खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और दुनिया के प्रमुख स्पोर्ट्स वियर ब्रांडों में से एक के साथ साझेदारी करने के लिए इससे ज्यादा उत्साहित नहीं हो सकते। एडिडास आपका स्वागत है।

एडिडास को मिलेगा नया दर्जा-

वर्तमान स्पॉन्सर किलर जीन्स के पास केवल 31 मई तक स्पॉन्सरशिप के अधिकार हैं, जिसके बाद एडिडास अधिकार संभाल लेगा। किलर जीन्स से पहले भारतीय टीम के लिए किट स्पॉन्सर एमपीएल था। और पिछले साल दिसंबर में एमपीएल ने केवल किरण क्लोदिंग लिमिट को अधिकार ट्रांसफर किए थे।

नए स्पॉन्सर की तलाश में बीसीसीआई-

पिछले साल दिसंबर में यह भी बताया गया था कि एडु-टेक दिग्गज बायजूस, जो वर्तमान स्पॉन्सर भी है। बायजूस नवंबर 2023 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले अपनी डील खत्म करना चाहता था। बीसीसीआई कथित तौर पर एक नए मुख्य स्पॉन्सर की तलाश में है।

टेस्ट चैंपियनशिप में नजर आएगी नई किट-

आने वाले दिनों में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारतीय टीम के नई एडिडास किट पहनने की उम्मीद है। भारत इस साल अक्टूबर-नवंबर में आईसीसी वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। टीम को इससे पहले कई एकदिवसीय मैच खेलने हैं, जहां नई बलू कलर किट नजर आएगी।

I'm pleased to announce @BCCI's partnership with @adidas as a kit sponsor. We are committed to growing the game of cricket and could not be more excited to partner with one of the world’s leading sportswear brands. Welcome aboard, @adidas