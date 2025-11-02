Language
    IND W vs SA W Final: महिला वर्ल्ड कप का फाइनल देखने पहुंचे भारतीय दिग्गज, सचिन-सुनील और रोहित स्टैंड में मौजूद

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    सचिन तेंदुलकर ने महिला वनडे वर्ल्ड ट्रॉफी को पोडियम पर रखा। फोटो- ICC

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल खेला जा रहा है। भारत और साउथ अफ्रीक महिला टीम आमने-सामने हैं। यह तब और ऐतिहासिक हो गया जब भारतीय मेंस टीम के दिग्गज खिलाड़ियों का जमावड़ा स्टेडियम में हो गया।

    मैच के शुरू होने से पहले सचिन तेंदुलकर ने ट्रॉफी लेकर मैदान पर आए। इसके के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और उन्हें मैच के लिए अग्रिम बधाई दी। इसके बाद मैच के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर स्टैंड में मैच का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए।

     

     

    सुनील गावस्कर के साथ वीवीएस लक्ष्मण। फोटो सोशल मीडिया

    स्टैंड में दिखे दिग्गज

    इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण भी स्टैंड में दिखाई दिए। वहीं, आईसीसी चेयरमैन जय शाह स्टैंड में मौजूद रहे। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी उनके साथ मौजूद रहीं। फैंस में तब और उत्साह भर गया जब कैमरामैन ने रोहित शर्मा को बड़ी स्किन पर दिखाया।

    रोहित शर्मा पहुंच मैच देखने

    टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी विनिंग कप्तान रोहित शर्मा अपनी पत्नी के साथ स्टैंड में मैच देखते हुए दिखाई दिए। वह शेफाली वर्मा की अर्धशकीय पारी की सराहना करते हुए दिखाई दिए। इनके अलावा पूर्व महिला क्रिकेटर भी स्टैंड और कमेंटेटरी बॉक्स में मौजूद रहीं। सब ने भारत की जीत की कामना की।