IND W vs SA W Final: महिला वर्ल्ड कप का फाइनल देखने पहुंचे भारतीय दिग्गज, सचिन-सुनील और रोहित स्टैंड में मौजूद

इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण भी स्टैंड में दिखाई दिए। वहीं, आईसीसी चेयरमैन जय शाह स्टैंड में मौजूद रहे। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी उनके साथ मौजूद रहीं। फैंस में तब और उत्साह भर गया जब कैमरामैन ने रोहित शर्मा को बड़ी स्किन पर दिखाया।

रोहित शर्मा पहुंच मैच देखने

टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी विनिंग कप्तान रोहित शर्मा अपनी पत्नी के साथ स्टैंड में मैच देखते हुए दिखाई दिए। वह शेफाली वर्मा की अर्धशकीय पारी की सराहना करते हुए दिखाई दिए। इनके अलावा पूर्व महिला क्रिकेटर भी स्टैंड और कमेंटेटरी बॉक्स में मौजूद रहीं। सब ने भारत की जीत की कामना की।