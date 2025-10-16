South Africa A Squad: इंडिया दौरे के लिए साउथ अफ्रीका-ए टीम का एलान, टेम्बा बवूमा को मिली टीम में जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। चोट से उबरने के बाद साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बवूमा भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका ए टीम में जगह मिली है। बवूमा पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम में जगह नहीं मिली। आगामी भारत दौरे और उनकी रिकवरी को ध्यान में रखते हुए वह वनडे सीरीज का भी हिस्सा नहीं हैं।

वह भारत में खेले जाने वाले दो प्रथम श्रेणी मैचों में से बेंगलुरु में खेलने जाने वाले दूसरे मुकाबले के लिए उपलब्ध होंगे। इस महीने के अंत में साउथ अफ्रीका ए का दौरा शुरू होगा। साउथ अफ्रीका 14 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच भारत में दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच T20 मैच खेलेगा।

पिंडली में लगी थी चोट पाकिस्तान के बाद यह उपमहाद्वीप का उनका लगातार दूसरा विदेशी दौरा होगा। सितंबर में इंग्लैंड में सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान पिंडली में खिंचाव आने के बाद बवूमा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) खिताब की रक्षा के लिए तुरंत कप्तानी नहीं कर पाए थे।

चार दिवसीय मुकाबलों में टीम की कप्तानी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मार्केस एकरमैन करेंगे और इसमें जुबैर हम्जा और प्रेनेलन सुब्रायन भी शामिल हैं, जो दोनों पाकिस्तान में टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। सुब्रायन लाहौर मैच में खेले थे, जिसमें साउथ अफ्रीका 93 रनों से हार गया था।

बेंगलुरु में खेला जाएगा मैच साउथ अफ्रीका के लिए सीमित ओवरों की क्रिकेट खेलने वाले तेज गेंदबाज कोडी यूसुफ को भी टीम में शामिल किया गया है। ये दोनों चार दिवसीय मैच 30 अक्तूबर से 9 नवंबर तक बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे।

साउथ अफ्रीका ए टीम 13 से 19 नवंबर के बीच राजकोट में भारत ए के खिलाफ तीन वनडे मैच भी खेलेगी। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज क्वेना मफाका हैमस्ट्रिंग की चोट से वापसी करेंगे, जिसके कारण वह पाकिस्तान में सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर रहने पर मजबूर होना पड़ा है।