नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 209 रन के करारी हार दी। रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार दूसरी बार भारत आईसीसी टूर्नामेंट को जीतने में नाकामयाब रहा। आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में यह भारत की चौथी हार है और डब्ल्यूटीसी में लगातार दूसरी।

गांगुली का अनोखा बयान-

बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में गांगुली के कार्यकाल के दौरान रोहित को सभी फॉर्मेट में भारत का कप्तान घोषित किया गया था। इस बीच भारतीय कप्तान के रूप में दूसरी बार असफल होने के बाद पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एक अनोखा बयान देकर रोहित का बचाव किया है, जिसके चलते पूर्व भारतीय कप्तान सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए।

Sourav Ganguly said, "winning the IPL is even more difficult than winning the World Cup. You've to play 14 matches then Playoffs in the IPL whereas you qualify for Semis and then Final after 4-5 matches in the WC". (On Aaj Tak). pic.twitter.com/FLfP1LF6W9