नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हाल ही में 209 रन की हार से कप्तानी और कोचिंग पर बहस छीड़ गई दी है। सोशल मीडिया पर फैंस ने आने वाले टूर्नामेंट्स को लेकर बदलाव के सुझाव दिए हैं और फैंस की इन भावनाओं को समझा जा सकता है।

धोनी ने जताई आखिरी आईसीसी ट्रॉफी-

2021 में संयुक्त अरब अमीरात में टी20 विश्व कप में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों ने अपना-अपना पदभार संभाला था। कई लोगों को उम्मीद थी कि दोनों आईसीसी खिताब के लिए लंबे इंतजार को खत्म करेंगे। भारत ने आखिरी बार 2013 में एमएस धोनी के नेतृत्व में एक बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जीती थी।

Sourav Ganguly said (To Sports Tak)," I have full faith in Rohit Sharma's captaincy. He has done many tough things as captain, winning five IPL trophies is not an easy thing, it's very difficult but he made that possible". pic.twitter.com/gGU2XlP8vm