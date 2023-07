नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Shubman Gill Video Viral Ind vs WI 12 जुलाई से भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच का आगाज हुआ। पहला टेस्ट मैच डोमिनिका के विसंडर पार्क में खेला जा रहा है। पहले दिन के खेल में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज टीम 150 रन पर ढेर हो गई थी।

भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर कैरेबियाई टीम को जल्दी ऑलआउट कर दिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की तरफ से डेब्यूटेंट यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने शानदार अर्धशतकीय साझेदारी की और पहले दिन के खेल तक 80 रन बनाए।

वहीं, सोशल मीडिया पर इस मैच क एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पहले दिन के खेल में शुभमन गिल अपने डांस से फैंस को काफी इंटरटेन करते हुए दिखे।

दरअसल, पहले दिन के खेल में वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 150 के स्कोर पर सिमट गई और भारत ने 80 रन बोर्ड पर भी लगा दिए। पहला दिन काफी सुस्त रहा, लेकिन गिल (Shubman Gill) के डांस मूव ने फैंस का दिल जीत लिया। फैनकोर्ड ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर गिल के डांस का वीडियो शेयर किया, जिसमें गिल एकदम कैरेबियन रंग में रंगा नजर आ रहा है। ये वेस्टइंडीज के पारी के 63वें ओवर का है, जिसमें गिल फील्डिंग करते हुए थिरकते हुए नजर आए

DO NOT MISS! Keep your eyes 👀 on the right side of the screen, we have a surprise Shubman Gill package for you!

He is truly enjoying the Caribbean atmosphere 🥳 🎉🕺🏻#INDvWIonFanCode #WIvIND pic.twitter.com/jZRlqFdofl