गौतम गंभीर को इम्प्रेस करने के लिए श्रेयस अय्यर ने की सुनील नरेन की नकल, बुची बाबू टूर्नामेंट में गेंदबाजी करते आए नजर

अय्यर की नरेन के अंदाज में गेंदबाजी करने का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अय्यर जब 90वां ओवर फेंकने आए तो उन्होंने नरेन के अंदाज में गेंद को छुपाया और फिर गेंद फेंकी। शुरुआती पांच गेंदों पर अय्यर ने सिर्फ एक रन दिया और फिर आखिरी गेंद पर सोनू यादव से छक्का खा गए।

Shreyas Iyer is bowling and that too in the style of Sunil Narine. 🥵❤️‍🔥 pic.twitter.com/L7QSE0Xqt8